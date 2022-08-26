台中市一名20歲賴姓男子，去年開始從大陸進口電動（輔助）自行車審驗合格標章貼紙，每張成本僅約新台幣20元左右，再以翻倍價格在網路上販售，保二總隊刑大偵一隊獲報後展開調查，上個月南下台中逮人，查扣各式標章貼紙及鐵製電動自行車車牌等物，初估不法獲利至少30萬元，警詢後依違反商標法、偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

保二刑大偵一隊今年4、5月獲報，網路上有人私自販售電動（輔助）自行車審驗合格標章，包含電動自行車車牌及閃電雷射貼紙，疑似為仿冒標章，隨即成立專案小組調查。

在網拍平台協助下，警方查到賴男涉嫌向大陸客製貼紙廠商訂製仿冒的電動（輔助）自行車審驗合格標章貼紙，每張成本僅新台幣20元左右，但他以240元的售價，或是加上鐵製車牌、螺絲的340元組合價，上網販售。

專案小組循線追查，今年7月持台中地方法院核發之搜索票，在台中北區查扣電動自行車型式審驗合格標章貼紙418張、電動輔助自行車型式審驗合格標章貼紙200張、鐵製車牌73片，共計691件及車牌螺絲1袋。

警方調查，賴男去年11月就開始販賣，直到被查獲前至少售出1500多件的仿冒標章，每月營業額高達4至5萬元左右，期間不法獲利至少30萬元。

警方補充，正版的電動自行車型式審驗合格標章貼紙上應載有詳細的廠牌、型式及標章編號等，貼紙也應為雷射設計，有凸起、浮動的透鏡效果，車牌背面右下方部分，則應有雷射防偽雕刻，且材質為霧面，但本案查扣的物品狀況和上述條件全數相反，經財團法人車輛安全審驗中心確認，判定為仿冒標章。

警方呼籲，民眾購買電動（輔助）自行車務必選擇合法經銷據點，或商譽良好店家，也要確認具有合格審驗證明書及合格審驗標章，而在各大網路平台上單獨販售的標章貼紙多為仿冒品，切勿購買，販售者除違反商標法，也涉有偽造文書之嫌，警方會持續加強查緝，嚴加取締非法。