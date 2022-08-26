FOCA福爾摩沙馬戲團的團員要開口唱歌，拉縴人男聲合唱團的歌者有肢體上的表現，當合唱遇上馬戲表演，由王嘉明擔任導演的作品《達文西的notebook》，再次施展「混搭」的魔力。（北藝中心提供）

《達文西的notebook》 在創作發展過程中，FOCA福爾摩沙馬戲團和拉縴人男聲合唱團兩個團隊相互訓練，各自學習對方的專長，借用彼此的美學概念，讓彼此創作的方法因此而有互換、激盪的可能。（北藝中心提供）

FOCA福爾摩沙馬戲團的團員要開口唱歌，拉縴人男聲合唱團的歌者有肢體上的表現，當合唱遇上馬戲表演，由王嘉明擔任導演的作品《達文西的notebook》，再次施展「混搭」的魔力。

達文西是文藝復興代表藝術家，在繪畫、雕刻、建築、科學、發明、數學上都有劃時代的城就，只是沒聽說過他會唱歌、馬戲或是戲劇，拉縴人、FOCA和王嘉明從這些角度呈現這位傳奇人物。

因此，舉凡達文西的《最後的晚餐》、《蒙娜麗莎的微笑》、《維特魯威人》、人體解剖圖、飛行機以及筆記本裏真實和幻想的塗鴉，都成為團隊創作的發想，中西名曲如《詩人之戀》、《兒時情景》、《Both Side Now》、《明天就是下一生》與倒立、抛棍、疊羅漢、滾輪等馬戲穿插，將達文西的想像力延續到21世紀的台灣，探討移民、同志家庭、地球暖化等當代議題。

在創作發展過程中，兩個團隊相互訓練，各自學習對方的專長，借用彼此的美學概念，讓彼此創作的方法因此而有互換、激盪的可能。王嘉明帶領八位歌手與六位特技演員，從達文西無數筆記草稿尋找路徑，如同解剖學般，發現馬戲和合唱中都具有的表演特質，拆解劇場中語言、聲音、動作和空間等元素，再重新組合結構；同時，融合表演者的生命經驗，挖掘每個人的內在宇宙，以提問的方向，和達文西的藝術作品、科技發明、建築設計產生對話，發展出如詩般的表演文本。

演出將於8月26日至28日在台北表演藝術中心大劇院登場。