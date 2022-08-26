28日將舉行基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」，民眾可以免費搭乘基隆市觀光巴士前往碧砂漁港。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」將在28日於碧砂漁港登場，基隆市政府也推出活動限定觀光巴士，讓民眾免費體驗，帶民眾享受潮搖滾音樂、大啖美食。

基隆市觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆為今夏熱門的旅遊目的地，市府推出多種觀光巴士遊程，結合大型主題活動，讓民眾有機會免費體驗基隆觀光巴士。此次活動限定專車路線從基隆火車站(基隆市旅遊服務中心上車)到碧砂漁港，單趟30分鐘。去程16：00、17：00、18：00、19：00共四班，回程16：30、17：30、18：30、19：30、20：00、20：30、21：00、21：30、22：00共9班，不用事先預約即可搭乘。

曾姿雯表示，搭乘民眾除了可以免去交通、停車的煩惱，更可在隨車專業人員的導覽解說下深度體驗基隆山海美景，每輛基隆觀光巴士座位人數上限22人，歡迎大家把握機會搭乘。

此外，曾姿雯也說，市府今年推出「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」、「八斗子潮境忘憂藻樂趣一日遊」、「正濱漁港和平島一日走讀」以及「外木山濱海浪漫行」等4大精選遊程，旅客可以輕鬆走訪要塞司令部、和平島公園、正濱漁港、海科館、潮境公園、仙洞巖、外木山、淡蘭暖暖祕境、七堵鐵道公園等知名打卡景點，豐富的遊程已吸引2456人搭乘，廣受民眾好評。

曾姿雯建議參加音樂祭活動的民眾可以預約白天的精選遊程深度走訪基隆，晚上再搭免費觀光巴士前往碧砂漁港夏日High唱，感受基隆海派浪漫的精彩旅程。