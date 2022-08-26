新冠肺炎疫情延燒超過2年半，不少國家都已推動邊境解封。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日透露，預估邊境10月就會開放，從3+4改為全部一人一室開始，後續將提高入境人數、開放旅行團，再考慮推動0+7。

王必勝表示，我們現在是要先觀察這波疫情的狀況，我們是設想說這波疫情到達高點，確定趨勢往下後，才來進行開放的動作，高點預期落在9月中下旬。我們用一周一周的人數看，連續2、3周都是下降的，就可以確認趨勢往下，估計10月就會開放，開放的部分，我們也是根據以往做法，穩健、循序開放。

對於開放的步驟，王必勝透露，會從3+4的修正為全部一人一室開始，再提高每周入境人數、開放旅行團，再往後才是考慮到0+7。推動0+7時，要考慮入境要不要篩檢、醫療量能夠不夠、要不要總量限制，以及是否恢復免簽。

王必勝表示，我們會循序、穩健地一步一步做，現在還無法確切講出時間，因為疫情的推估都是用模型推估的，還是要看真實的發展狀況而定。指揮中心也會參考各國的開放步驟、內容，看看開放的狀況，國內的疫情變化，來做參考。