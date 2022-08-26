韓國女團2NE1成員CL原預計27日在台出席「S2O Taiwan潑水音樂祭」，主動單位8月初釋出該消息，但之後相關行程卻遭刪除，讓不少歌迷感到錯愕。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，由於防疫計畫有很多問題，來不及修改，因此沒有送到指揮中心，「據我所知藝人不會來台」。
根據現行防疫規定，入境台灣須採「3+4」檢疫，指揮中心也曾表示，外籍人士來台從事表演活動，需要專案申請，並提出防疫計畫送指揮中心簽核。
活動即將在明天登場，但藝人及數名海外DJ至今尚未入境台灣，有媒體詢問，是否有專案許可「不須隔離可直接入境」，或是主辦單位恐違反防疫規定，是否會有罰則？王必勝回應，指揮中心到現在都沒有收到防疫計畫，「據我所知該藝人不會來台」。
王必勝說明，指揮中心有收到文化部報告，文化部直到24日晚上才收到主辦單位提出的防疫計畫，但內容問題很多、沒有時間做更動，因此沒有再送到指揮中心，因此外國藝人應不會來台。
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