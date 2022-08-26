台北市長選戰備受關注，國民黨參選人、2寶爸蔣萬安，昨(25日)祭出第1胎4萬、第2胎4.5萬、第3胎5萬的生育獎勵金，以及每年私立幼兒園補助5萬元。他並在臉書說明，身為雙寶爸，非常能體會年輕爸媽的辛苦，也很迫切想設法鼓勵年輕人多生育，因此借鏡前市長郝龍斌的「祝妳好孕」政策，進一步提出「催生、助養、好住」三大政見。

每次跟年輕朋友聊到何時準備生小孩？蔣萬安透露，得到的反應常常是你看我、我看你一陣靜默，然後尷尬的說經濟壓力大，被迫要有取捨。因此當郝龍斌2011年推出「祝妳好孕」政策後，年度新生兒人數一度接近3萬人；但柯文哲市長接任後連年銳減，去年更只剩16,695人，新生兒人數幾乎可以說是10年腰斬；台北市總人口數更是已經跌破了250萬人。

因此蔣萬安進一步提出「催生、助養、好住」三大政見，希望可以幫助台北的年輕人安心生兒育女、成家立業。為了讓政策具體可行，請來前新北市府教育局副局長、前新竹市府教育處長蔣偉民博士，針對市府財政做分析，精算經費來源，在堅守財政紀律的前提下，給年輕爸媽最好的照顧。