同性婚姻合法化3年，跨國同性伴侶無法登記結婚問題仍未解。台北市議員王鴻薇表示，國內現在至少已經有4對跨國同性伴侶打贏行政訴訟，而且全部都發生在台北市，法院判定須讓跨國同性伴侶登記結婚，要求市府應要有態度。北市民政局允諾，原則上通案處理，未來若遇到同樣狀況可比照辦理，不要讓民眾上法院。

王鴻薇指出，過去同性伴侶無法結婚，她自己在2015年時就成功爭取台北市的同性伴侶註記，後來陸續也有許多縣市跟進，解決長期以來同性伴侶無法為對方簽屬醫療同意書的問題，也樂見後來同性婚姻的合法化。

不過，王鴻薇發現，近年疫情發生後，放寬外籍配偶可以入境台灣，但按照現行法令，若配偶所在國家未同婚合法化，在台灣無法登記結婚，導致跨國同性伴侶無法登記結婚，造成無法入境而長期分隔兩地是一大問題。

王鴻薇說明，同性婚姻通過以後，國內至少已經有4對跨國伴侶到台北市的戶政機關登記結婚遭拒，包括台灣與馬來西亞、新加坡、日本的同性伴侶，後來以訴願、行政訴訟的方式爭取權益，而高等行政法院全部都判戶政機關敗訴，必須讓跨國同性伴侶登記結婚，這4例全部都發生在台北市，如今全數辦理登記結婚。

王鴻薇說，現在的法令，逼得這些跨國同性伴侶只能以登記遭拒、訴願失敗，再讓行政法院判贏才能登記，這不是在整人嗎？「若4個案例通通都准，為何不能變成通案？」未來有同樣的案例別再讓民眾上法院。

她呼籲，同性婚姻合法化已經超過3年，有漏洞就要修，不要再拖下去，不能繼續再惡整民眾、浪費司法資源。

民政局長藍世聰回應，個案變成通案是有可能，法律是一體適用的，既然根據判決結果而讓他們登記，「那其他個案沒有理由不讓他們登記」，因此北市傾向通案處理，但內政部有意見，會參考內政部意見折衷處理，「原則上我們是支持」。

藍世聰強調，如果是同樣的判例，原則上可以通案處理，同樣狀況就比照辦理，不要讓民眾上法院，但若是不同狀況，還是透過法院判決，公務人員才比較敢去登記，「主要是第一線人員依法行政的問題」，他並允諾將行文內政部解釋。