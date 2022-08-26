台北富邦勇士在2022選秀會上，以首輪第2順位選中來自健行科大的陳范柏彥，雙方26日正式簽下2+1的新秀合約，新秀榜眼正式加盟勇士大家庭！勇士也在同時宣告跟今年第6順位選來的簡廷兆完成新秀合約簽署。

來自健行科技大學的陳范柏彥，身高193公分主打大前鋒，大四學期在110學年度UBA場均17.8分7.3籃板1.1助攻1抄截1阻攻，有多場賽事進帳20分10籃板以上的數據。陳范柏彥擁有絕佳的身體素質和運動能力，從切入的破壞力、低位單打能力、禁區的威脅到持續進步的外線能力，都展現他在進攻端上優異的全能身手，被譽為UBA最佳前鋒之一。陳范柏彥在大學四年幫助健行科技大學拿下兩座冠軍和兩座季軍。

勇士總教練許晉哲對於陳范柏彥的加入表示：「陳范柏彥是一位進攻和體能爆發力很好的球員。我們希望他未來能加強在小前鋒上的能力，能嘗試轉型成一名傑出的三號球員。」陳范柏彥加盟勇士將穿上1號球衣，近期已加入球隊訓練，期待選秀榜眼在新賽季的表現！

簡廷兆高中畢業於南湖高中，當年曾與勇士陣中的周桂羽被譽為「南湖雙槍」，兩人在104學年度幫助學校在HBL打出校史最佳的季軍，簡廷兆當年也榮獲得分王的頭銜。他在高中畢業後前往美國挑戰，先後就讀於華盛頓州的Shoreline Community College和Bellevue College，三年後回到台灣披上UBA衛冕軍健行科技大學戰袍。

簡廷兆在健行科大三年，大一賽季曾單場攻下31分的爆炸性演出。儘管他在大二賽季受到十字韌帶的傷勢困擾，但手術後傷癒復出，大三年健康出賽場均8.5分、3.9籃板、2.3助攻，大學生涯共幫助健行拿下一座冠軍、兩座季軍。

對於簡廷兆的加入，許晉哲表示：「廷兆是一位腦袋靈活，有不錯的進攻和無持球能力。希望他加入勇士後能加強在控球的角色上，學習更多一號位的技巧和打法，同時加強外線的穩定度。」