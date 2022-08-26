台中市市長盧秀燕在「防疫英雄・光榮戰役 金勳章表揚大會」，與防疫英雄合影。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕在「防疫英雄・光榮戰役 金勳章表揚大會」，與防疫英雄合影。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市府今日舉辦「防疫英雄・光榮戰役 金勳章表揚大會」，市長盧秀燕表示，「謝謝你，有你真好！」這是她在疫情以來最常說的一句話，因為這場戰「疫」從來都無法孤軍奮戰，無數付出巨大貢獻的民間團體、個人及公務同仁都值得被看見，也應得掌聲喝采，市府特別頒贈勳章表揚，讓所有英雄紀念。盧更特別開相簿，刊出她與135位防疫英雄的合照，並請大家幫忙標記出自己所認識的英雄名字。

盧秀燕今日特別在臉書開一本名為「防疫英雄・光榮戰役 金勳章表揚大會」的相簿，裡面共有135張盧與每位防疫英雄的合照，數量相當壯觀。

盧秀燕表示，「謝謝你，有你真好！」這是她在疫情以來最常說的一句話，因為她清楚知道，這場戰「疫」從來都無法孤軍奮戰，城市的平安也並非理所當然，無數付出巨大貢獻的民間團體、個人及公務同仁都值得被看見，也應得掌聲喝采，市府特別頒贈勳章表揚，讓所有英雄紀念。同時，也請大家幫忙標記自己所認識的英雄。

對此，盧秀燕指出，這本相簿中照片裡的每一個人，不只是你的家人、朋友、同事、上司，更是台中的防疫英雄、盧秀燕市長的最強後盾，以及所有台中人的驕傲。新一波BA.5疫情也不容輕忽，拜託大家延續英雄們的努力，一起堅持防疫新生活。守護台中市民的生命，豈能用價值衡量？她把真摯的感謝，放進小小的勳章裡，送給大家，「謝謝，有你們真的很好。」