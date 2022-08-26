神腦(2450)今日舉辦法人說明會，累計上半年營收、獲利均相較去年同期成長，展望下半年，神策略長邱致忠表示，下半年在疫情舒緩下，消費力道會再回溫，加上市場最關注的iPhone14也將如期報到，樂觀看好下半年手機市場表現一定會優於上半年。

神腦第二季營收69.7億元，季減少13.6%、年成長5.38%；單季稅後淨利1.1億元，季減少39.3%、年成長1.59%，單季每股獲利0.43元。單季毛利率11.7%、季增加0.8%、年減少0.14%；營業利益率1.16%、季減少0.18%、年減少0.29%。

神腦累計上半年營收為150億元、年增加6.23%；稅後淨利2.92億元、年增加1.11%；每股獲利1.13元；上半年毛利率為11.3%、年減少0.04%。

邱致忠表示，下半年新機陸續上市，非蘋陣營包括OPPO，以及三星摺疊機也即將上市，當然，大家最關注的還是iPhone新機會在9月如期上市，往年都會帶動熱潮，預計會注入下半年業績動能，樂觀看今年業績成長。

邱致忠表示，資費和空機的比例從以往的6:4調整到現在已經變成1:1，在疫情、通膨衝擊下，整體消費力確實下降，全球手機銷售下滑約4%，市場換機週期拉長到3年，但神腦今年上半年手機銷售卻是逆勢上揚4%，下半年預計在疫情舒緩後，消費力道會再回溫，下半年手機市場表現一定會優於上半年。

邱致忠表示預估今年整體台灣市場手機出貨約落在520萬支，相較去年同其衰退約5%，主要是因為去年iPhone13有缺貨的狀況。