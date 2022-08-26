網路上傳出旅遊業界近日被交通部觀光局通知，邊境最晚9月底就會開放。觀光局今天澄清，這是個烏龍，相關內容是業者的建議，不是觀光局告知，希望不要亂傳。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨晚接受媒體專訪時表示，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，將是台灣邊境可以開始做較大幅度開放、調整的時機點，預估會落在9月底、10月初。

網路與通訊軟體上近日有訊息傳出，觀光業者已被觀光局通知，預訂最晚9月底會宣布解除禁團令跟降級外，也會同步宣布居家檢疫天數將採「0+7」、「0+4」或「0+3」。

中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁接受媒體電話訪問時說，這是日前觀光局詢問業者意見時，他提供給觀光局的意見，他們也還在等觀光局與指揮中心討論的結果。

蕭博仁表示，全聯會的確希望最晚可以在9月30日解禁，且不要再有隔離，而是改成幾天的自主健康管理即可，因為業者都已經等不及了。

交通部觀光局長張錫聰也表示，這項訊息是誤傳，如果真的有訂定時程，不會由觀光局通知，而是會經過指揮中心討論，是有一定的行政程序，如果又誤傳訊息，觀光局內部應該要對外澄清，「讓業者不要亂傳。」

觀光局副局長林信任說，這是個烏龍，相關內容只是全聯會的建議，卻被傳成觀光局告知業者，就像懷舊廣告的「貓在鋼琴上昏倒了」。

林信任強調，若有相關規劃都是指揮中心會對外公布，不可能由觀光局宣布。（編輯：陳政偉）1110826