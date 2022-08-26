民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹推出網路節目「慧虹的認真散步」，大受好評，第六集於昨（25）日上線，呼應日前國際流浪動物日與今天國際狗狗日，沈慧虹特別至動物保護教育園區送罐頭給毛小孩們，另外也透過鏡頭，向網友導覽改造後的十七公里海岸線。

沈慧虹說，竹市近年來投入許多經費改善十七公里海岸線整體環境，讓車道更寬闊，同時用生態工法整修，現在不只是車友們最喜歡的車道，沿途景點也是遊客一來再來的觀光勝地。

在本集節目中，沈慧虹至改造後的動物保護教育園區，與毛小孩互動，被稱作「貓狗吸引器」的沈慧虹，在滿滿的行程中，把握「撸貓」時間，與毛小孩們共度療癒的時光。沈慧虹說，動物保護教育園區在兩年前改造啟用，改造後的園區不僅空間更大，還有動物專用的全方位醫療設備，讓收容的毛小孩享受五星級的專業照顧。

沈慧虹隨後帶著網友，以鏡頭遊覽改造後的十七公里海岸線，她也展現親和力，與沿途的民眾打招呼，同時為腳踏車騎士加油打氣，看到遼闊大海的沈慧虹，也忍不住高歌一曲「聽海」，不料卻被一旁的小編吐槽制止，兩人的自然互動，逗得網友熱開懷，表示「這也太自然！」

沈慧虹沿途行經港南運河公園、賞蟹步道等景點，她也特別向網友介紹北台灣最大的濱海濕地—香山溼地，在竹市積極整治下，生態資源豐富，前幾天還發現發現瀕臨絕種的8隻稚鱟，創下香山溼地的紀錄。沈慧虹最後也不忘推廣新竹景點，她說，十七公里海岸線沿途有紅樹林公園、金城湖賞鳥區、賞蟹步道、那魯灣文化聚落，歡迎市民朋友，假日可以來趟吹海風、看海景的自行車之旅。