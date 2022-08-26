現年52歲的中天知名主播周玉琴，近日被爆料與政論節目常客、政治大學副教授賴岳謙結婚，結婚喜訊曝光後，64歲的賴岳謙在直播中大方秀出無名指婚戒，並透露與另一半於8月13日在台中交換戒指，將在年底登記結婚。恰巧2人都是二婚，兜兜轉轉走到一起，網友紛紛送上祝福，「祝兩位幸福美滿」、「天作之合」。

周玉琴目前主持中天節目《頭條開講》，賴岳謙也常出現在該節目中，兩人於本月2日開設新節目「琴謙天下事」，搭檔默契十足，她於今（26）日在節目中秀出戒指，還拿著賴岳謙所做的愛心便當，粉紅泡泡溢出螢光幕，接著透露一覺醒來覺得世界變了，本來覺得是私事，但「沒想到那麼多人關注。」她還表示與賴岳謙在節目中相識，再到相戀，儘管2人一開始並未將結婚納入人生規劃中，但最後仍決定攜手相伴。

賴岳謙日前於直播中曬出訂婚戒指。（圖/臉書）

據悉，賴岳謙此前就在上節目時被來賓爆料今年生日願望是要結婚，當時他尷尬又開心地大笑，就有不少網友猜測是和周玉琴結婚，但由於周玉琴要求暫時保密婚事，賴岳謙只是笑著不說，草草帶過。

翻查維基百科，賴岳謙的配偶欄出現「周玉琴」名字，家庭一欄狀態也新增「賴岳謙教授與中天新聞台、臺灣新聞主播、主持人周玉琴預計年底至戶政事務所登記結婚。」