夜深人靜時，改裝車輛呼嘯而過發出的噪音常擾人清夢，為有效取締，台中市環保局、警察局與監理所辦理聯合稽查，但市議員楊正中認為，取締成效有限，他要求環保局在道路熱點加掛科技執法的告示牌，卻被以經費不足為由拒絕，怒批「難道要民眾自求多福」？

環保局長陳宏益說，印象中未看過這樣的答覆，加掛科技執法告示牌經費不多，環保局一定檢討改進。

楊正中指出，市府針對改裝車輛的取締採取聯合執法，但相關的3個單位，警察局多在夜間攔檢，環保局因人力、經費問題，常無法配合，導致取締成效不佳；去年市府共執行44次聯合稽查，查獲不合格的機車126輛、重機58輛及37輛汽車，其中通知到檢合格、卻又再次改裝者達12輛。

楊正中接著說，今年聯合稽查至今辦理51次，攔檢不合格汽機車輛共235輛，其中到檢合格後又再改裝者達44輛；去年環保局規畫在各區熱點掛牌、告知違規者此處有科技執法取締，他要求加掛，卻被以「沒錢」為由拒絕。

陳宏益表示，環保局與警察局密切配合，近年來增加攔檢次數，未來也會克服人力問題、儘量配合夜間稽查；今年共懸掛300多面科技執法告示牌，平均每區有10面，是六都最多，未來會再設法加掛。