民進黨新北市長參選人林佳龍不斷質疑新北市長侯友宜連任後會落跑選總統，侯友宜在接受某報專訪時說，有很多事可以規畫，但不盡然會按照規畫走。對此林佳龍今（26）日表示，竟然會講「很多事不一定會按規畫走」，代表侯友宜有別的路，這就是我們一直在質問的，侯市長要選總統也不要緊，但要讓市民知道。

林佳龍說，選舉是有任期制，我來爭取服務新北市民，一任是4年，規畫就是如此，我一直在質問，侯市長是不是藉由選新北市長，要去選總統，如果要去選總統也不要緊，但是要讓市民知道，或者投票就不要投給侯友宜，因為他另有可能的規畫，把票投給林佳龍，我承諾會做好4年，這就是我和他之間最大的比較。

林佳龍表示，不知侯市長是無心還是有意，漏出這樣的話語，很多支持民進黨的綠色選民覺得，侯市長藍綠不清楚，之前對他還有好感，但最近都回流了，因為認為投給侯友宜讓他連任後，2024還會和民進黨來競爭總統。侯市長說，不一定按規畫走，是要走去哪裡？這部分侯友宜要向社會說清楚。