新北市永和警分局數月前獲報，有詐團偽裝成檢警，騙走7旬老婦137萬多元，循線追查後，先南下彰化將2名車手拘提到案，再向上溯源逮回2名收水車手及車手頭。其中有嫌犯供稱，自己曾是詐騙受害者，因不甘心被騙，竟反過來加入詐騙集團，最後仍逃不過警方追緝，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，70多歲的游姓老婦人幾個月前報案表示，有人佯裝成檢警稱她被通緝，為解除通緝以利後續偵辦，須將帳戶供出，被嚇壞的游婦信以為真，依指示將新台幣40萬元及提款卡分別交予詐騙集團車手，總計損失逾137萬元。

永和警分局秀朗派出所獲報後，調閱上百支監視器並積極查訪，發現住於彰化的28歲林姓女子及22歲利姓男子涉有重嫌，遂與偵查隊組成專案小組，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。

警方調查，該詐騙集團分工縝密且行事小心，大多選擇人煙稀少且無監視器之地方交錢，除了不斷更換車輛製造斷點，還連續換裝躲避查緝，但專案小組抽絲剝繭釐清案情，7月中持拘票至彰化將林女、利男拘提到案，並持續向上溯源。

本月中旬，警方再陸續拘提上游車手頭29歲歐陽姓男子，以及收水車手蔡男、高男等3人到案，全案詢後依詐欺罪嫌移請新北地方檢察署偵辦，其中歐陽男、蔡男經新北地方法院裁定羈押禁見。

據悉，林女落網後向警方表示，自己本身也曾是詐騙被害人因為不甘心而加入詐團，成為車手，原以為不斷換裝能躲避警方查緝，沒想到還是栽在警方手上，對自己鑄下大錯感到後悔。