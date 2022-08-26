東京世界羽球錦標賽進入各組別八強賽，台灣男單一哥周天成今日迎戰印尼好手克里斯提，雙方鏖戰三局，周天化解5個賽末點，2比1拍退強敵勇闖四強，不僅寫下個人世錦賽最佳紀錄，而且最少進帳一面獎牌，寫下台灣男子羽球新紀錄。

雙方過去交手9次，前5次都是克里斯提獲勝，直至2019年才開始出現變化，周天成在蘇迪曼盃終止了對戰連敗，2019年印尼公開賽與今年全英公開賽，周天成拿下對戰2連勝。

今日是雙方第10次交手，首局周天成出現亂流，14比21敗下陣來；次局，小天終於找回手感，21比11扳平戰局。

比賽來到決勝局，小天6比4領先，眼看情勢大好，沒想到克里斯提出然發飆，打出6比0攻勢，反而取得4分優勢。

危急時刻，周天成的突襲讓克里斯提反拍出界，緊接著又靠著對手失誤和強攻得手，追至9比10，但克里斯提依舊是帶著11比9領先轉換場地。

來到第2局順風邊，周天成卻又連丟2分，加上2次判斷失誤，被克里斯提打出6比1攻勢，取得17比10領先優勢。小天的網前幸運球幫助他連得3分，但依舊14比18苦追。

可惜關鍵時刻周天成直線攻擊出界，後場判斷失誤，克里斯提取得20比15、5個賽末點機會。克里斯提連續2次在網前掛網、斜線攻擊出界，小天連拿3分。

克里斯提向裁判提出異議的時候被吹了黃牌，周天成趁勢再連拿2分，化解了5個賽末點，將戰線逼成20比20，隨即又連續攻擊得手，周天成連拿7分，最終在苦戰71分鐘之後22比20贏得最後勝利。