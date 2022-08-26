南投縣衛生局將於28日在慈濟南投聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮衛生所及竹山鎮衛生所，開設「假日新冠疫苗接種站」，呼籲家長盡速帶幼童施打疫苗。（南投縣衛生局提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣26日新冠肺炎本土確診人數新增394例、死亡新增2人。南投縣衛生局長陳南松表示，即將邁入9月開學季，嬰幼童BNT疫苗28日開打，將於慈濟南投聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮衛生所及竹山鎮衛生所開設「假日新冠疫苗接種站」，28日起接種者每人可免費獲得1盒50片裝口罩。

將邁入9月開學季，南投嬰幼童BNT疫苗28日開打！陳南松說，將於慈濟南投聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮衛生所及竹山鎮衛生所，開設「假日新冠疫苗接種站」，當天起接種者皆可免費獲得1盒50片裝口罩，送完為止，呼籲家長應盡快帶家中符合資格的嬰幼童接種。

南投縣衛生局表示，南投縣截至8月25日累計確診人數8萬2507例，居家隔離人數1023例，26日解除隔離人數382例、居家照護人數2281例。

衛生局表示，26日新增死亡人數新增2例，個案年齡各在80歲至89歲之間，均糖尿病、腎臟病、高血壓等慢性疾病史，都未接種疫苗，死亡累計人數為289人。另，25日無新增中重症，累計中、重度人數為819人。

衛生局提醒，目前全國重複感染已累計有5000多例，Omicron亞型變異株BA.5具有免疫逃脫特性，確診過的民眾不要掉以輕心，落實「勤洗手、戴口罩、接種完整疫苗」防疫措施，保護自己、也保護家人。