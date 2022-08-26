今天在大聯盟場上洋基以13：4大勝運動家，此戰他們迎來重炮手「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)復出，大大提振球隊士氣，而史坦頓直接用實力相挺，雖然4打數僅1安打，但還靠保送擠回分數，獨攬3分打點，但此戰不單靠他，全隊狂敲了20支安打，在無任何全壘打情況下取得13分，一共有3人繳出猛打賞表現！

洋基終於等到史坦頓，今天他擔任先發第4棒指定打擊，再度與「法官」賈吉(Aaron Judge)組成上半季各隊畏懼的中心打線。第2局洋基就展開攻勢，奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)、史坦頓相繼敲安灌進4分，第3局又來一波猛攻，將比數拉開到8：0，其中托瑞斯(Gleyber Torres) 、賈吉、奇納法勒法、史坦頓都選到4壞保送。

沒想到洋基一鼓作氣，4局又補上2分，賈吉靠滾地球拿下10：0絕對領先。稍稍喘息後，7局又開火，唐納森(Josh Donaldson)、Oswaldo Cabrera都擊出二壘安打建功，此戰兩人都繳出猛打賞，唐納森5打數3安打3分打點、選到1次保送，Cabrera 6打數3安打貢獻1分打點，此外貝寧坦迪(Andrew Benintendi)也繳出3安打1打點。

最後洋基用兇猛火力拿下比賽，先發投手泰隆(Jameson Taillon)主投6局被敲6安打失1分，奪得本季第12勝，自責分率是3.89。反觀運動家先發卡普瑞利安(James Kaprielian)表現悽慘，僅撐了2.2局，狂挨7安打失掉8分，今天他的控球非常糟，不到3局就送出多達6次保送，2局2次、3局4次，沒意外承擔敗投。