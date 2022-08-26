馬公市公所循白沙鄉公所作業模式卻無法進場，因須將蚵殼日曬雨淋超過90天以上、瀝乾、碾碎後直徑大小不得超過3公分、去蚵繩等處理。（張茂雄攝）

馬公市公所26日指出，廢棄牡蠣殼（蚵殼）的再利用權責單位為澎湖縣政府農漁局，而處理單位為澎湖縣政府環境保護局。依據廢棄物清理法第五條第一項規定，澎湖縣政府及鄉市公所皆為廢棄物清除之執行機關，而鄉市公所負責一般廢棄物之回收、清除工作，澎湖縣政府乃負責一般廢棄物之處理工作。

馬公市公所認為，108年澎湖縣政府編列200萬元經費補助白沙鄉公所自行規劃清除，並在縣府環保局、工務處協助下運至赤崁村土資場回填。當年度並未補助馬公所相關經費。馬市所於109年11月24日向澎湖縣政府申請補助新臺幣470萬元，澎湖縣政府僅同意補助經費新臺幣250萬元，礙於補助經費，導致本案2次流標後，於第3次招標，2家廠商投標的情況下由鑫翰企業有限公司（白沙所廠商）得標。

完成發包後，廠商即展開蚵殼清除作業，未料，馬公市公所循白沙鄉公所作業模式將廢棄蚵殼清運至土資場卻無法進場。因須將蚵殼日曬雨淋超過90天以上、瀝乾、碾碎後直徑大小不得超過3公分、去蚵繩等處理。廠商說確有難以執行之處，因而辦理合意解約。

馬公市公所表示，雖廢棄蚵殼暫時未能清運至土資場，然而，堆置至土資場也非長久之道，因此馬公市公所參考行政院農業委員會訂頒之「農業事業廢棄物再利用管理辦法」，以及全球永續發展、資源再利用之趨勢，多次函請澎湖縣政府輔導本縣牡蠣養殖業者有效處理廢棄牡蠣殼問題，未獲認同。