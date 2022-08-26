苗栗縣長徐耀昌26日主持第193個關懷據點大同站揭牌啟用儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌26日主持第193個關懷據點大同站揭牌啟用儀式。（謝明俊攝）

苗栗市第24個關懷據點大同站26日揭牌啟用，苗栗市長邱鎮軍及市代會主席楊喬安到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌26日主持第193個關懷據點大同站揭牌啟用，頒發開辦費15萬元給承辦的世界和平會。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌就任後持續推動設置社區長者關懷據點，26日舉行苗栗市大同站社區關懷據點揭牌啟動儀式，是苗栗縣政府設置的第193個關懷據點，徐耀昌期望在卸任前能完成200個據點，志工人數達3，700人，每個月照顧15，700名長輩，全面協助各地社區長輩們健康生活，幸福到老。

苗栗縣政府社會處統計指出，至今年7月底，苗栗縣老年人口已達96，724人，占全縣人口的18.07％，顯示苗栗縣已進入老齡化人口縣市，社區長輩們的健康與照護，成為縣府最重要的工作之一。

徐耀昌表示，「活躍老化、幸福社區」一直是他上任以來，推動老人福利服務及照顧的核心價值，他剛擔任縣長時，全縣只有70個社區關懷據點，至本月止，已完成193個關懷據點建置，布建率已達7成，他所推動的關懷據點、長照據點、幸福學院及樂齡學習中心，透過多元化、豐富性的服務模式，就是要讓長輩們有健康身心，間接地減低年輕人的負擔。

26日啟動的大同站是苗栗市內成立的第24個關懷據點，也是全縣第193個據點，委由世界和平會承辦，目前以每周2、5提供電話問安，以及延遲老化的活動，並在每周5中午提供共餐服務，讓周邊社區長輩們能獲得最好的關懷照護。

26日舉行的揭牌儀式，包括鍾東錦夫人陳美琦、徐定禎夫人楊士儀、苗栗市長邱鎮軍都到場表達對長輩的關心。徐耀昌曾訂下目標，要在卸任前完成200個關懷據點建置，徐耀昌指示社會處長楊文志向中央爭取補助經費及台彩盈餘，持續輔導新單位成立社區關懷據點，期望能讓志工達到3，800人，來服務15，700名社區長輩的目標。