裕隆(2201)線上法說會，裕隆上半年EPS轉虧，新安東京海上因防疫險而拖累裕隆獲利，明年是否影響裕隆配息？裕隆說明，新安防疫險為一次性影響影響，新安東京海上產險未來仍具穩健獲利的經營價值，裕隆汽車業務發展持續穩定，明年損益預期將回歸既有水準，後續會視全年損益跟現金狀況擬定適合股利分派案。不過今年下半年仍有晶片短缺隱憂，裕隆下修預估全年台灣汽車銷量約42萬台，將年減3.22%。

2022年1~7月台灣汽車市場總銷量23.4萬台(同比下降6.9%)，新車銷售衰退主因大陸疫情封城導致車用晶片短供與物流運輸效率影響。雖然疫情趨緩防疫政策放寬，但車用晶片缺料仍未緩解，且總體環境受升息和通貨膨脹使經濟成長放緩，綜合考量各項因素，裕隆預估全年台灣汽車銷量約42萬台，將年減3.22%。下半年仍有缺晶片狀況，故裕隆下修以保守預估全年車市。

2022年1~7月大陸汽車市場總銷量為1447.7萬台(同期比衰退2%)，其中乘用車銷量1252.9萬台(同期比增長8.3%)。主要受大陸疫情嚴峻複雜，部份汽車行業生態鏈停工停產，物流運輸阻礙，以及消費意願降低所致。疫情有效控制使汽車供應鏈已全面恢復生產，刺激消費政策活絡汽車市場，中汽協預估2022年中國大陸整體汽車市場銷量為2700萬台，年增2.75%。

裕隆上半年營業收入年減少4%，主因裕日車及納智捷成車銷售減少所致。另裕融企業營收增加約12%，其應收帳款收買及分期付款銷貨業務穩定成長。裕隆營業淨利年成長53%，主因裕融營收成長淨利年增加14.45億元。裕隆稅前淨利年減少73% ，主因今年度新安東京海上產險公司防疫保單虧損所致。裕隆稅後每股虧損為1.85元，相較去年同期的2.3元轉虧，年減179%。

裕隆合併負債比為80%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為47%。裕隆合併現金流量表，營業活動淨現金減少149.02億元，主係裕融企業營業放款業務成長，應收票據及帳款淨增加166.33億元。投資活動淨現金減少4.14億元，主係新鑫建置電廠新增預付設備款4.25億元。籌資活動淨現金增加152.51億元，主係裕融企業應付短期票券及短借合計增加154.52億元。

新店裕隆城商業區開發進度說明，商場建物樓層為B3~8F，約為4.3萬坪，B1F~4F為誠品商場、5F~6F為商場、7F~8F為威秀影廳。目前使照變更相關工程已完成，預計Q3取得核准函，室內裝修工程作業持續進行中，誠品和威秀已陸續展開點交工作，預計於2023年年中商場開幕。2023年非整年投入營運，明年營收營收預估為3-3.5億元一半，2024年即可完整商業承租年度，2024年起可望有3-3.5億元收入貢獻，估計隨商場營運狀況有機會逐年上升到每年4億元。

組織溫室氣體減量，因應金管會規定，資本額100億元(含)以上公司，須自2024年起揭露母體公司組織溫室氣體排放量的第三方查證結果。裕隆提前進行準備，預計本年度Q4完成2021年數據的第三方查證並進行揭露。

裕隆自2005年導入ISO14064組織溫室氣體盤查方法後，歷年均執行自主盤查與推動組織減排活動。以2021年自主盤查數據對比盤查元年(2005年)的查證數據，已減少1萬7197.1噸約當二氧化碳排放量(即減排63.7%)，等同每年減排3.75%

新安東京海上截止第二季整個稅後淨利240億元左右，裕隆認列51.22億元，都已在六月底提前推估疫情發展的保守估計認列帳上，推估確診跟確診比率在30-35%之間，若下半年疫情擴大或是隔離增加，推估將會每月做調整，後續將視新安東京海上產險整體財務規劃需求進行相關規劃後討論，而防疫險到期將約在明年第一季。

因應防疫險，要如何評估明年裕隆配息？裕隆說明，新安防疫險為一次性影響影響，新安東京海上產險未來仍具穩健獲利的經營價值，裕隆汽車業務發展持續穩定，明年損益預期將回歸既有水準，後續會視全年損益跟現金狀況擬定適合股利分派案。

與鴻華合作電動車進度，陸續進行生產準備工作，至於車型等發表時間點，十月份鴻海科技日會有統一說明。而目前車市晶片短缺，是否影響新款電動車生產，裕隆表示，鴻華新產品要到明年下半年推出，仍有時間做因應。