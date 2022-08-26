新北中和警分局安平派出所近日獲報，有位8旬老婦在路上徘徊，疑似迷路，趕抵後發現她有失智情形，身上也沒有任何證件可供查詢身分，所幸發現其手腕上有寫著「生命連線中心」的愛心手環，輾轉連絡到家屬，順利將其帶返家中。

警方表示，這起事件發生在20日中午12時許，當時獲報稱有迷失老人在路上徘徊，由於正值酷暑，天氣炎熱，報警的理髮廳店員先請黃姓婦人（82歲）入內休息，惟因她無法對談，故請警方協助。

安平所警員周盈叡、鄭湘蓉獲報趕往現場，發現黃婦因失智而迷路，才會在理髮廳外不斷徘徊，經周員檢視，黃婦當時身上並未帶任何證件，無法查詢身分，所幸她右手腕上有銀色手鍊，寫著「生命連線中心」，故先撥打電話請其協助聯絡家屬，再將黃婦載返派出所照顧。

家屬接到電話後，便趕到派出所接黃婦返家，也向警方表達感謝之意。中和分局呼籲，家中若有失智長者，需特別注意其動向及狀態，切勿放其自身在外逗留，避免造成意外，建議可讓長者配戴留有家屬名字、電話的手環或項鍊，或在衣服繡上聯絡人姓名電話，若長者不慎迷路，警方也可第一時間找到家屬。