數發部27日將掛牌，首任部長由政委唐鳳擔任。對於深受外界矚目的數發部將成立，民眾黨立委張其祿表示，數發部成立並無蜜月期，有三項國內存在已久的數位資通問題應優先「拆彈」解決。

張其祿表示，數位基礎建設及法制立法應優先解決，張認為，我國號稱數位IT大國，更是全世界晶片主要生產國，但我國的數位基礎建設及相關立法卻嚴重落後，數位身分證、不在籍投票等之前皆因「資安問題」許久不見成果；內政部曾多次派員參訪愛沙尼亞學習e-ID相關政策，但仍遲遲未上路，此外，愛沙尼亞的電子投票系統更是台灣所製造，但我國政府的卻仍以電子投票制度及系統會影響民眾對選舉信任為由，而繼續延宕立法進程。因此，優先建置讓國人可信賴、可靠及安全的數位基礎建設，並加速通過所有法制立法如不在籍投票法、e-ID法等，絕對是數位發展部立即要完成的首要任務。

張其祿指出，我國的資訊安全頻頻受到挑戰，在近三年的新冠肺炎疫情過程中，許多防疫系統的建置如簡訊實聯制到所謂的社交安全APP，政府建置了多個資訊及數位平台，但卻因無法有效把關，在有意或無意過程中流出許多民眾重要個資，造成後續民眾屢次遭詐騙訊息騷擾、甚至被騙出國外及人口販運案件。數位發展部須整合、解決各項數位平台及政府APP資安的漏洞、衝突、缺失及退場等問題，更必須審慎處理與NCC在權責、工作之間的競合、重疊甚至是衝突等問題。

張其祿說明，最近因應美國眾議院議長裴洛西來台，中共也對我發動多次資訊戰，從台鐵、超商到外交部、總統府等政府機關網站，甚至台銀、兆豐銀兩大銀行遭DDoS攻擊整整一週，都顯示國防並非只是國防部的事，資安及資訊恐攻也應是數位發展部必須協力國防部做好的國防整備工作。