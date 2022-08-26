台北市政府地政局今（26）日公布2022年五月動態月報指出，實價登錄交易案件在今年五月，達721件，比四月份大幅縮水二成、至20.16％；只有大同區，成交量逆勢放大，月增18.52％。至於成交總額，為189.32億元，月減21.95％，房價也下跌0.22％，顯示買方追價動能，似乎在削弱中，價量同步鬆動。

今天台北市地政局最新出爐的2022年五月動態月報，不論價、量，都同步出現鬆動現象。在央行各部會同步打房長達兩年半之後，房價的疲態似乎已開始展現。

地政局統計，五月實價登錄資訊顯示，台北市房市交易量減少20.16％，住宅價格指數下降0.22％。

最新統計顯示，五月台北市住宅價格指數為113.86，較四月下降0.22％。

全台北市交易量共721件，較四月的903件減少 182件，減幅20.16％，較去年同期890件減幅 18.99％。

至於交易總額，為189.32億元，較四月242.55 億元減少53.23億元，減幅21.95％，較去年同期226.47億元減幅16.40％。

在台北市12個行政區中，五月交易量，只有大同區較四月成長18.52％；其餘各行政區，都同步減少，減幅最大為中山區，較四月減少 34.73％。

各行政區交易總額，依序由大安區（27.39億元）、內湖區（25.43億元）及松山區（23.09億元）位居前3名。

總額最少，為南港區，僅5.51億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約3.97倍。

交易總額增幅最大為大同區，較四月增加 53.42％，減幅最大為中山區，較四月減少 59.10％。

另外就產品類型觀察，大樓住宅價格指數 117.57，較四月117.37上升0.17％。

公寓住宅價格指數110.07，較四月111.65下降 1.42％。

至於小宅，住宅價格指數112.89，較四月 113.25下降0.32％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，月線部分，全市、公寓及小宅微幅下跌，季線部分，公寓轉跌，其餘皆持續上漲。