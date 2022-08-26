高雄市鳳山分局24日接獲吳姓男子報案，吳男稱機車鑰匙未拔遭到偷竊，警方立即組成專案小組展開追查，經調閱相關監視器畫面後，鎖定60歲的李姓竊嫌，5小時內將李嫌緝捕到案，全案依竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

鳳山分局新甲派出所於24日0時許接獲民眾報案，稱停放在海洋二路住處前的機車未拔鑰匙而遭竊，警方立即調閱監視器畫面，發現畫面裡一名男子形跡可疑，在附近徘徊，進一步擴大調閱監視器，發現李男涉有重嫌。

警方循線於案發地附近找尋失竊車輛，於當日5時許在老爺二街路段發現李男，李男被發現時神情慌張，當場坦承犯案。經詢問李嫌是當時經過機車停放處，發現機車鑰匙未拔，見四下無人才起貪念下手行竊，警方依竊盜罪將李男嫌移送偵辦。

鳳山分局呼籲，警方對竊盜行為零容忍，嫌犯在警方追緝下必無所遁形，民眾亦務必妥善保管自身財物，不讓宵小有機可乘，防止竊盜案件再次發生。