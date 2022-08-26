為感謝大千醫護人員讓媽媽順利恢復健康，解旻容定剪下長髮，捐贈給癌症病人使用。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

解旻容為大千醫護獻髮活動的召集人，受到許多醫護及學生響應活動。(圖為資料照）。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市大千醫院護理部主任解旻容，月前因失智症母親誤食藥物休克昏迷，送往大千醫院急救挽回性命，解旻容感念大千醫護團隊用心，發起捐髮送愛心行動，期望用一己之髮來協助罹癌病友度過難關。

大千醫院護理部主任解旻容的母親，一個月前因失智症影響，誤食藥物導致休克昏迷，緊急送至大千醫院急診，雖然母親的狀況不樂觀，甚至發出病危通知，但在醫護團隊的搶救及照護下，最後順利恢復健康。

解旻容感念醫療團隊的用心，因此決定剪下及腰的長髮，捐贈給癌症希望基金會，為癌友們製作假髮，讓愛可以延續下去。

解旻容是大千醫院醫護獻髮的號召人，分別於2016年、2019年的護理師節舉辦醫護獻髮愛心活動，受到許多醫護人員及學生的響應，但2021年因疫情影響而延辦至今。原本她希望待疫情較緩和後，再次辦理捐髮活動，沒想到卻碰上了母親的意外事件。

「收到病危通知時，家人都認為應該沒有希望了，但沒想到急診團隊卻沒有放棄，終於讓媽媽恢復穩定」，解旻容表示，「我雖然是護理師，但在當下我就是個擔心媽媽安危的女兒。」從急診的緊急搶救、加護病房的持續急性照護到母親恢復健康出院，解旻容和家人一路走來滿是感動與感謝，因此促使她決定將及腰的長髮提前捐出。

許多癌症病人因治療過程有假髮需求，來維持更好的外在形象，因此解旻容希望透過自身的故事，能夠呼籲更多民眾響應捐髮或捐贈製作假髮的經費，一起幫助癌症病人順利度過難關。