國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，東區關新社區周邊昨日（25）晚間因行車糾紛而出現槍擊聲，許多民眾受怕驚醒、感到不知所措，這讓他想起近日震驚全台的台南殺警案，有民調指出78%的民眾對目前台灣社會的治安感到憂慮，可見社會已出現集體不安的現象，對此「政府必須拿出對策」

林耕仁今日（26）在臉書發文表示，東區關新社區周邊昨夜因行車糾紛而出現槍擊聲，許多民眾受怕驚醒，不知發生何事；感謝新竹市警察局第二分局員警接獲報案，火速將涉案犯嫌查緝到案。

林耕仁指出，近日台南殺警的悲劇事件令人痛心，有民調指出78%的民眾對目前台灣社會的治安感到憂慮，且76.6%民眾認為殺警刑責應加重，可見殺警案已引發社會集體不安；凶嫌能夠逃離案發縣市，所幸在新竹被逮捕歸案，卻也凸顯社會治安亮起紅燈。

對此，林耕仁痛批，如果政府都不能讓警察自我保護，一般民眾又要如何安穩地生活？這是許多老百姓的心聲，也是為何民調會支持刑責加重、支持司法從重量刑的根本所在。今天新竹市議會國民黨黨團共同發表嚴正聲明，站在人民的立場，我們反對廢除死刑，強烈籲請政府依法執行死刑定讞者的當死刑；檢討全國警消的保險有沒有再增加的空間，並加強警察執法技巧的訓練。林強調，政府要拿出對策，當人民保母最強後盾，建立起全面的社會安全網絡，老百姓才能過上安居樂業的生活。