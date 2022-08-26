綜合陸媒報導，儒艮，被認為是古代美人魚傳說的原型。牠長得與海牛類似，但有一條類似鯨魚的尾巴，因為需要定期浮出水面呼吸，因此常被水手誤認為是美人魚。但遺憾的是，一份最新科學研究報告稱，由於棲息地被破壞和人類的偷獵行為，這種帶有傳說色彩的生物，在中國已經功能性滅絕。

這份最新出爐的科研報告，由中國科學院和倫敦動物學會的科學家共同完成，發表在英國《皇家學會開放科學》雜誌上。報告稱，儒艮是一種海洋草食性哺乳動物，特別依賴海草，但由於工業汙染、沿海開發、過度捕撈及氣候變化，海草棲息地正在迅速退化。此外，捕魚和船隻撞擊也是儒艮活動減少的原因之一。1988年，儒艮被中國列為國家一級重點保護動物，然而自2008年以來，已沒有儒艮在中國出現的記錄。

中國近岸最後一次儒艮記錄，出現在海南島的文昌東郊椰林。科學家調查研究後認為，儒艮在中國已經功能上滅絕，這意味著「牠已不再能自我維持生存及繁衍」。

儒艮性情溫和，外觀與海牛類似，但有一條類似鯨魚的尾巴，因為雌性儒艮哺乳時會用前肢抱著寶寶，將頭部與胸部露出水面，遠遠看去就像一位婦女抱著嬰兒哺乳，被認為可能是古代美人魚和海妖傳說的靈感來源。儒艮曾廣泛分佈在印度洋、太平洋的熱帶及亞熱帶沿岸和島嶼水域，中國則分佈在南海水域。目前，尚存的儒艮主要集中在澳洲。