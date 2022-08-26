根據彭博社專欄作家整理的資訊圖，羅馬尼亞、保加利亞和希臘是支付電費最多的歐盟國家。羅馬尼亞在全歐盟的能源價格中更是炸出了歷史性的新高，相較2年前的價格大約翻了6倍之多。

據羅馬尼亞《Stirileprotv》25日報導《彭博社》能源和商品專欄作家布拉斯（Javier Blas）在推特上發布的歐洲電價地圖顯示，羅馬尼亞、希臘和和保加利亞一起創下了迄今為止最高的電價，達到每百萬瓦時（MWh）616.38歐元（近18,537新台幣）。布拉斯談到2020年相比，當時的價格範圍是每百萬瓦時75至100歐元（2-3000元新台幣），當時任何高於這個水準的的能源價格都被會被嫌過於昂貴。

MAP OF THE DAY: Day-ahead electricity prices in Europe are eye-watering, with lots of countries setting record highs for today. Notable to see the Nordics close to €400 per MWh, and Germany at €600. Before 2020, anything above €75-100 was considered expensive| #EnergyCrisis pic.twitter.com/RyTrbJ4Mxl — Javier Blas (@JavierBlas) August 23, 2022

這三個國家現在的電費水平非常接近奧地利（615.75 歐元/MWh）、斯洛伐克（616.08 歐元/MWh）和法國（611.85 歐元/MWh）。根據地圖，他們現在的能源價格比西班牙（182.93 歐元/MWh）和土耳其（190.06 歐元/MWh）相比，這一水平高出三倍多。

儘管羅馬尼亞由於大量的水力資源而成為電力淨出口國，但由於歐盟共同市場和旨在平衡價格的歐盟貿易法，以至於羅馬尼亞消費者必須支付分攤德國消費者的電力費用，歐盟的電力供應，從而迫使羅馬尼亞和法國等電力充足、自力更生的國家必須分攤支付與德國等能源淨進口國一樣多甚至更多的費用。

最近該國布加勒斯特市場達到了有史以來最高的電價，來到了709歐元/MWh，也刷新了全歐洲的紀錄，而羅馬尼亞、保加利亞和希臘收入水平可是遠低於其他歐盟國家的。