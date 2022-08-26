侯友宜表示社會住宅按既有目標和中央合作。（王揚傑攝）

新北市板橋「來青」社會住宅傳出將轉成預售屋標售，民進黨新北市長參選人林佳龍今（26）日重話說：「我要警告侯市長，這個地不能賣！」新北市長侯友宜則表示，新北市社會住宅都按照記有計畫和中央合作，數量也能滿足大家的需求。

林佳龍痛批，這已不是個案，新北市政府不管都更或重劃獲得的土地，很多都已經賣掉了，在板橋由朱立倫前市長當時公辦都更承諾的青年社會住宅，現在建商行銷要拿去賣，我要警告侯市長，這個地不能賣！也提醒所有建商和可能購屋者，青年社宅不要買！

林佳龍說，依人口比例新北市是蓋最少社宅的直轄市，為什麼還把公有土地一次性賣掉，殺雞取卵，已不只是新板特區，另外在土城頂埔也是一樣，也是要賣掉。社會住宅是社會的良心，中央有很多預算在支持，不能把中央政府蓋的或包租代管，都當成地方政府政績。

侯友宜表示，新北市的社會住宅都按照既有目標和中央合作，今年到明年會有1.1萬戶興建完畢，未來中長期還規畫了4.5萬戶，現階段的租金補貼也有3.2萬戶，還有包租代管8000戶，所以新北市除了多元興辦社會住宅以外，也會把品質提升，更重要量也能夠滿足大家的需求，我們全力以赴。