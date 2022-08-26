大湖警分局員警及消防局象鼻分隊警、義消協助楊姓男子脫困。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名楊姓民眾日前開車前往苗栗縣泰安鄉象鼻村山區產業道路遊玩，因導航錯誤不慎駛入深山，並因道路狹窄導致車輛卡住無法動彈，經緊急向警方及消防隊求助，由大湖警分局警員、以及消防局象鼻分隊等警義消8人，合力進入山區協助人車脫困，讓民眾十分感激。

25日21時許，大湖警分局接獲泰安消防分隊通報，苗栗縣泰安鄉象鼻吊橋附近，有民眾受困，大湖警分局立即派遣所轄大安派出所警員林鴻喜，會同象鼻派出所警員吳啟明及象鼻消防分隊小隊長王之謙及義消楊政忠等4名，在週邊其他農路搜尋，並持續與報案人聯繫，於23時許在象鼻村大安農路約5K處，尋獲受困楊姓男子。

經警消了解，楊某自行駕駛自小客車至泰安鄉山區遊玩，因導航錯誤不慎駛入深山，又因為道路狹窄導致車輛卡住無法動彈，找不到人協助下，才緊急向警消求助，所幸經大湖警分局警員、象鼻分隊警、義消等共8人出動，深入山區協助人車脫困，讓民眾十分感激。