近來民進黨參選人陳時中不敢公布高端疫苗價格屢遭質疑。台北市長柯文哲批評，若比世界便宜早就公布了，要封存30年一定有問題，一定比人家貴很多才要藏起來。陳時中今天下午出席松山奉天宮慶讚中元普渡法會，對於柯文哲的說法僅表示，「他（柯文哲）有這樣的懷疑，不過以總價來看應該不會啦」。

陳時中日前公開去酒吧的照片，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸說喝完酒還是要面對疫苗門，陳時中回應，「他連得太多了」，喝完酒還是要面對所有的事物，隨時對所有的事物都保持他應該有的關心。

陳時中也PO出跳街舞影片，他指出，各樣的型態我們都要多所了解，才知道大家的需要是什麼，至於會找蔣萬安跳舞？陳時中說，誰比較會跳舞倒不是候選人的比較，那是跟年輕人的互動而已。

至於選戰重點放搶攻青年選票、婦女票嗎？陳時中說明，各方面都有， 前一段時間還是有交通、都更、大巨蛋、青年、國際事務局等政策，這周澤多注重在婦女、青少，市政是全面性的。

被問到是否認為蔣萬安的選戰有點無聊？陳說，不會，「我不太注意到他，我自己的行程就跑不完了」，而對於蔣萬安強調自己是正藍軍，媒體詢問是否擔心台北市副市長黃珊珊影響選情而操作棄保，陳時中回應，「看起來他是一定會流失（選票）的啦」。