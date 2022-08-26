鬼月即將過去，新的月份到來也帶來新氣象，通靈大師江嘉葉也為讀者分析9月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在9月份，要像老牛拉慢車一樣，慢慢地前進，雖然心中有許多遠大的目標想要去完成，但是千萬不可著急，因為實際上你並沒有完全準備好，而且還需要更多扎實穩健的功力，無論是工作、求財、學業上，皆是如此，所以請你千萬不要心急，一步一步的慢慢往前邁進，對你才是最好的，如果急功近利，很可吃不了熱稀飯，一不小心更會兵敗如山倒，損失慘重。這個月要多注意呼吸系統的保養，容易受寒氣侵襲，特別是鼻子的部分，建議少吹冷氣，在室內外溫差較大時，也要注意，另外切忌短時間內吃下大量冰冷的食物。

幸運數字：11

吉祥方位：西方

生肖羊

屬羊人在9月份，運勢較為低落，易犯無妄之災，及遭小人暗害，如果有正在執行中的計畫，請低調進行，不可傲慢張揚，若要辦理喜事，也建議能避開本月，另外夜晚是非多，盡量少在夜間出門，也勿入聲色場所，如KTV、酒吧等，若是出遊，不要從事高危險的活動，如飛行傘、溯溪這類型的，雖然本月運勢不佳，但若能謹慎行事，依然可以避免災難發生，建議可到廟裡求護身符，以保平安。本月最適合從事文藝方面的活動，例如書畫、音樂、舞蹈等，除了能陶冶性情外，也能增加自己在藝術方面的內涵，在心靈上得到滿足。

幸運數字：21

吉祥方位：南方

生肖猴

屬猴人在9月份，可是霸氣又順心的一個月，在強盛的運勢之下，能夠表現出不可一世的氣場，就如同坐上王座的君主，俯視周圍身旁的一切，如果是有兼職或是從事投資的人，在這個月有機會多接一些外快，或是能夠獲得不錯的投資機會，讓自己的財庫更添飽滿，但是要記住，以短期為主，兼職工作也是，不要太久，最好是能像颱風一般，瞬間襲捲，馬上離開，以一週內的兼職外快工作為最佳。健康上要注意肩頸，以及背部肌肉的酸痛問題，如有不適，可以去泡溫泉，或是做些伸展運動，讓肌肉放鬆，不要那麼緊繃。

幸運數字：12

吉祥方位：南方

生肖雞

屬雞人在9月份，感情運勢非常平順，能夠得到伴侶的關懷和體貼，把自己捧得像手心裡的寶貝一般，呵護至極，若是單身者，則有桃花浮現的機緣，對方對你非常的關心，會試著接近你，也會在你需要的時候來幫助你，無論是單身者或是有伴侶的人，這個月最大的問題就是，你自己太不滿足，會覺得對方做得不夠多，做得不夠好，讓原本的伴侶，或是原本的桃花，開始對你失去耐心，或許對你賭氣冷處理，甚至是鬧脾氣不再理會你，這樣反而讓好好的一段感情陷入僵局，實在是得不償失，建議要多多珍惜對方，因為沒有任何人是欠你的。

幸運數字：12

吉祥方位：東西南北，四方皆吉

生肖狗

屬狗人在9月份，容易和家人發生不愉快的爭執，其實都是一些小事情，但你可能會因此生氣不願待在家中，向外面的朋友訴苦，不過你找到的可能都是些酒肉朋友，以為看起來關係很密切，其實只是想佔你便宜，讓你花錢請客，不僅問題沒解決，一不小心又破了財，這裡建議你，事情並沒有你想像的那麼嚴重，好好的和家人溝通，才能將事情圓滿化解。另外在這個月，非常適合進修學習，無論是專業上的課程，或是興趣才藝等，你能夠從中得到相當大的收穫，並且交到一些志同道合朋友，能夠互相討論，讓自己的能力更加精進。

幸運數字：15

吉祥方位：南方

生肖豬

屬豬人在9月份，一不小心就容易與人發生口角，可能是排隊時被人插隊，或是走在路上被人撞到，而爭吵的過程中，雖然都能夠佔據上風，但是往往會僵持不下，反而浪費更多的時間，建議在遇到這類小事情時，心中不要太過於糾結，得饒人處且饒人，多一點和善和原諒，反而能夠展現出自己優雅寬容的氣度。在工作理財上，運勢很不錯，有機會獲得投資的好訊息，以及工作上的好表現，但可惜的是，你在本月份有點悠哉散漫，雖然看到了機會，卻有點消極，建議拿出你的衝勁，不要錯失先機，好好努力，將會帶來意想不到的好成果。

幸運數字：11

吉祥方位：南方