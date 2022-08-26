性感女星李妍憬日前被圤智雨PO出在床上和狗玩的影片，養眼畫面讓網友看得血脈賁張，沒想到近來男方再次PO出她和狗互動的影片，只見疑似全身赤裸的她，裹在身上的浴巾險些被狗給扯下來，差點當場走光，立刻掀起網友熱議。

圤智雨於臉書再次曬出李妍憬和他的愛犬「波比」互動的影片，只見李妍憬疑似全裸，身上只裹著一條浴巾，沒想到狗兒竟緊咬著浴巾下緣不放，似乎不扯下絕不罷休，李妍憬則是緊抓著浴巾，擔憂稍有不慎被扯下，就會直接露點走光，對此，圤智雨表示：「李妍瑾去完余苑綺的靈堂後，召喚了我的波比去療癒心靈一下，結果就有這段影片了，只能說幹得好呀，波比，但沒扯下來太可惜了」。

李妍憬隨後也PO文這段影片，立刻吸引網友熱議：「這小子懂流量密碼」、「牠也想看妍憬的好身材，真可愛」、「要拉下來才有看頭」、「知道哪裡面有秘密」、「就讓小動物得到想要的東西吧」、「波比加油！快把毛巾咬走」、「這小狗有前途」、「波比.....你為何不使出洪荒之力呢」。

其實李妍憬先前就曾PO出與波比玩耍的影片，當時她趴在床上時而抱著狗磨蹭，時而親密接吻，甚至還將牠擁入懷裡，不過在翻身時，由於僅穿著呈現「下衣失蹤」的長版襯衫，竟意外走光露出內褲，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。