縣府表示，民眾看到樹根被開挖的部分，為樹醫生評估所建議，因感染較為嚴重，因此才會將根部開挖進行施藥。（吳建輝攝）

彰化知名地標八卦山大佛，縣府今年投入3100萬修復，大佛外圍搭起高聳鷹架，讓民眾戲稱「類隔離」，縣府預計明年初才會整修完畢。（吳建輝攝）

彰化知名地標八卦山大佛，縣府今年投入3100萬修復，大佛外圍搭起高聳鷹架，讓民眾戲稱「類隔離」，縣府預計明年初才會整修完畢，不過最近民眾發現面向大佛右邊的美人樹，似乎已經枯死了，樹皮一圈被拔起，認為縣府沒有盡到責任，希望相關單位能夠重視；縣府則回應，2個月前就委由專家協助，目前正全力施救中。

這顆陪伴在大佛前的美人樹，已經矗立在這邊將近30年，當地民眾表示，每年秋季至初冬是盛開花期，淺紅色的花朵掛滿樹冠隨風搖曳，真的非常漂亮，靜靜的守護在大佛前，如今卻變成這副模樣，真的很不捨，懷疑是不是要跟大佛整修一起處理掉。

民眾也說，事實上面向大佛左邊的菩提樹，是2015年重新種植的，原本是一棵老榕樹，但因為感染褐根菌腐蝕，加上蘇迪勒颱風的摧殘，最終倒下，當時也讓民眾相當不捨，認為大佛周遭都是水泥，所以樹根很難延伸樹木生長不易，導致不斷倒塌。

縣府城觀處表示，大佛前的美人樹大約在2個月前就接獲通報，美人樹的主莖幹樹皮及葉片枯萎掉落嚴重，隨即聘請國立中興大學植物病理學專家到現場勘查，確診為感染靈芝根基腐病，根部已經可以觀察到病菌的實體。

而民眾看到樹根被開挖的部分，為樹醫生評估所建議，因感染較為嚴重，因此才會將根部開挖進行施藥，目前持續與植物病理學專家觀察該樹治療情形，請縣民不要但心，縣府也會依專家學者建議來進行施救。

八卦山大佛是彰化知名地標，不敵風吹雨打破損嚴重，不過修復工程一路坎坷，一共歷經9次流標，去年底重新發包，今年2月順利發包動工，文化局表示，彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程，在今年2月25日開工，目前工程進度約60％，預計明年2月修復完竣，讓八卦山大佛風華再現。