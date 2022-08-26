日前金管會推動《證交法》修正，引發各界關注，當代法律雜誌舉辦「獨立董事召集股東會」線上座談會，邀請多名專家、學者討論證券交易法第14條之4修正草案因應，並針對獨董召開股東會的方式進行檢討。與會的專家學者普遍呼籲主管機關儘速通過修法，以穩定金融市場秩序及公司經營。

台北大學法律學院教授郭大維表示，監察人或獨董通常是在大股東支持下當選，因此可能各自有先天的「特定立場」，導致獨董出現濫權的情況，因此他贊成現行法規進行修正。

郭大維舉例，德國監察人是採合議制，故應由監事會召開股東會，而非個別監察人得單獨召開；此外，獨董負有受託義務（fiduciary duty），獨董如客觀上無召集股東會之必要，卻濫行召集股東會，本質上屬於獨立董事之濫權，公司得對其追究責任。

台大法學院副教授陳肇鴻則指出，目前獨董問題叢生，是因為制度變遷產生錯亂，不應該將獨董跟監察人畫上等號，從比較法的角度來看，個別獨立董事可以召開股東會的案例，其實並不常見，在英格蘭法系的國家中，似乎也未見過容許審計委員會決議召開股東會，因此他建議引進公司秘書的制度。

這次座談會還找來中華獨立董事協會理事長駱秉寬、文化大學法學院教授何曜琛、東吳大學法學院副院長莊永丞、東吳大學法學院教授王煦棋等，以及台大法學院教授邵慶平、當代法律雜誌副總編輯蔡鐘慶、當代法律雜誌社長王晨桓一同討論，呼籲盡速通過修法，終結獨董召集臨股會亂象。

除了法界力挺修法，不少企業主也表示贊同。一名不願具名的業者表示：「這幾年報章媒體出現很多獨董介入經營權之爭的案例，大家私底下都很擔心，怕自己是下一個被狙擊的對象。」因此希望趕快進行修法，除了可以穩定金融市場秩序，公司經營也能更加穩定。

據了解，金管會發布證交法修正草案後，預告期間為今年8月22日至9月21日，結束後將送交行政院，再進入立法院，經過三讀通過，最快明年就可以上路。