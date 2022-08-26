美國聯準會主席鮑爾周五將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上發表談話，投資人渴望能從中得到一些新的指引，但專家表示，在對抗通膨方面，鮑爾可能傳達相同的訊息，差別可能只在於更加強硬。

CNBC歸納出鮑爾在談話中可能釋出的訊息如下；

●鮑爾應該會強調央行在以升息消除通膨上將動用全部所需的火力，以及在聯準會完成升息後，很可能讓利率維持於該水準，以此反駁市場對於聯準會明年開始降息的預期。

●對於市場上有關於聯準會將在9月會議升息50個基點或75個基點的爭論，鮑爾不太可能提供任何實質線索。反之，他將可能重申聯準會將高度重視接下來發布的經濟數據。在聯準會於9月20、21日開會前，備受關注的8月非農就業報告將在下周五（9月2日）出爐，而8月消費者物價指數（CPI）將於9月13日公布。

●AXA Investment Managers宏觀經濟研究部門主管David Page表示，鮑爾面臨的挑戰在於他的語氣。我認為他7月時給人的印像有點過於鴿派、不夠強硬。現在他可能會想避免這種情況，市場預期他會比較偏向鷹派，然而這一局非常困難，需要非常精確、精細的調整。鮑爾在7月會後發表談話後，美股大漲而美國公債殖利率下跌，因為市場認為央行立場將轉向鴿派。Page表示，鮑爾將試圖避免股市再次大漲及債息走跌，這意味著金融環境正在變得寬鬆，不利於抑制通膨。鮑爾所面臨的難題在於人們已經非常相信他會變得相當強硬，所以他得要夠「鷹派」才能讓那場反彈不會發生。

●美國銀行首席美國經濟學家Michael Gapen表示，去年鮑爾在央行年會上仍堅稱通膨只是暫時現象（transitory），當時聯準會對於升息的預期也低很多。相比之下，今年鮑爾聽起來將「超級鷹派」。美國消費者通膨在6月達到9.1%，之後發布的數據顯示通膨或許才剛剛到頂，比聯準會最初所預期的時間晚了幾個月。Gapen表示，這將是一個訊息，政策會在某個時候放慢速度，而現在正在收緊，不要指望會迅速轉向降息。

●期貨市場押注聯準會9月升息75個基點的可能性大於升息50個基點。該央行在6月和7月都各升息3碼。目前聯邦基金利率來到介於2.25%～2.5%目標區間，而聯準會將預期本升息周期在明年第一季達到介於3.50%～3.75%的最終利率（terminal rate/end rate）。