新竹市前市長林智堅被台大、中華大學認定論文抄襲，2個碩士學位遭撤銷，自稱旅美教授的翁達瑞指控余正煌才是抄襲者。對此，余委任律師吳俊達向地檢署提告，而翁達瑞也在臉書發文批吳濫訴，提出3點要替吳上律師倫理課，沒想到吳俊達火速回應，怒嗆：「廢話了半天，是要出庭，還是躲著不出庭？」

吳俊達24日在個人臉書分享蓋有地檢署印章的刑事告訴狀，對筆名翁達瑞的陳時奮提告妨害名譽、公然侮辱等罪。不過有網友好奇翁達瑞自稱住美國，訴訟狀該如何送達？吳俊達回應，將由地檢署處理，強調：「住火星也要告，因為這是一種態度」。

挨告的翁瑞達今日發文狂酸，這是一起「傳票無法送達的告訴」，認為吳俊達訴狀的被告身份不明，就連投遞傳票的地址也沒有，痛批濫訴也質疑吳草率又缺乏法律素養。

翁達瑞進一步列舉三點「教育」吳俊達，認為他在個人臉書張貼訴狀，可能是在替未來敗訴打預防針，有違律師專業倫理；且台灣法律對火星無管轄權，訴狀無法送達；最後，律師的職責是幫客戶評估官司勝算，明知可能敗訴還提告，若不是為了作秀爭聲量，就是為了賺律師費。翁瑞達認為：「如果吳俊達是我的委任律師，看了他的脫序言行，我只會對他說：『You are fired！』」。

而吳俊達稍早在臉書提出6點回應，要翁瑞達檢討律師倫理前，先檢討自己的教授倫理，反嗆：「長篇大論廢話了半天，不如就直接告訴我們大家，地檢署開庭時，自己是要出庭，還是躲著不出庭？」