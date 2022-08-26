高中以下學校30日開學，金門國中、小校園完成環境清消作業之二。（縣府提供）

高中以下學校30日開學，金門國中、小校園完成環境清消作業之三。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕金寧鄉長楊忠俊赴金鼎國小視察防疫，並慰勉環保清消人員的辛勞。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕金寧鄉長楊忠俊赴金鼎國小視察防疫，並慰勉環保清消人員的辛勞。（縣府提供）

高中以下學校30日開學，金門國中、小學生完成普篩，結果陰性才能入校。縣長楊鎮浯今偕金寧鄉長楊忠俊赴金鼎國小視察防疫，並慰勉環保清消人員的辛勞，期待在大家攜手努力下，提供學子們一個健康、安全的學習環境。

縣府教育處日前即針對國中以下學生進行普篩，每名學生領取1劑篩劑，快篩陰性再入校上學，所需篩劑由縣府負擔，另包括快篩試劑及消毒酒精等防疫物資，也已在8月24日以前完成各校配發，以因應新學期的到來。

縣長楊鎮浯今率同秘書長陳祥麟、環保局長楊建立等人，偕金寧鄉長楊忠俊赴金鼎國小視察防疫整備，包含開學期間的固定入校通道和上午階段性量測體溫、手部清消、中午用餐防疫準備及每節上課鐘響前2分鐘的手部清潔等防疫措施。

楊鎮浯也特別感謝全縣環保清消人員長期辛勞執勤，並再次提醒國內新冠肺炎變種病毒再起，為確保學生與家人安全，應儘速與醫療院所預約完整接種疫苗，以提升抵抗力，降低病毒對身體的危害。