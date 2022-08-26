嘉義市警察局「嘉e智能巡邏車」用智慧科技查案。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警察局「嘉e智能巡邏車」用智慧科技守護治安。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警察局雲端巡邏車e化升級為「嘉e智能巡邏車」，進化為有「AI車辨系統」，在警巡車40公里時速行駛中就能車辨95％以上，夜間紅外線輔助，照樣車辨一清二楚，成軍2個月以來，破獲失竊車輛（牌）、竊盜、酒駕、侵占等案件共29件，辦案添利器。

嘉義市警察局資訊科長曾紀秀指出，2015年嘉義市啟用雲端巡邏車，即時影像回傳再分析辨識，這次升級的「嘉e智能巡邏車」有車載式AI車辨系統，比一般固定式車辨技術更有難度，運用AI人工智慧來實現。

這套AI車辨系統可以在警巡車時速高達40公里以上，自動辨識車牌號碼，日間辨識率高達95％，夜間有紅外線輔助，辨識力也有90％，肉眼看不清楚、分辨不出來的車牌，仍看得清楚。

曾紀秀說，這套AI車辨為了即時查緝，市警局進一步採用AIoT智慧聯網（AI＋IoT）架構，將AI技術結合物聯網（IoT）行動邊緣運算與5G高速網路，自動與涉案車輛及失車即時比對，不花1秒鐘即可比中目標，同步語音通報員警實施圍捕。

還將影像即時蒐證，勤務中心透過科技監控查緝平台，可同步掌握現場狀況、線上警力位置，達到指揮快、行動快、打擊犯罪快的效能。

嘉義市警察局長王文澤表示，全市12個派出所、保安隊、交通隊共14輛巡邏車，全面部署這套AI車辨系統，命名為「嘉e智能巡邏車」，節省時間、人力，提升破案效率，成軍2個月以來，破獲失竊車輛（牌）、竊盜、酒駕、侵占等案件共29件，成效斐然。