民進黨新北市長參選人林佳龍今指出五股夏綠地「都市計畫都還沒有做就敲鑼打鼓、自曝其短」，新北市城鄉局痛批造謠，並指出新北翻轉五股垃圾山成為夏綠地是總統蔡英文親自頒獎表揚的公務機關治理成績，團隊曾獲蔡英文總統親自頒授「2021年公務人員傑出貢獻獎團體獎」，更榮獲廉政署「透明晶質獎」，沒想到選舉一到竟然就成了「做半套」、「表面工程」，奉勸林佳龍慎言，不要為了打擊新北市政府，毀棄公務界奧斯卡獎的公信力、打臉總統蔡英文親自頒獎的肯定。

新北市城鄉局長黃國峰表示，市府團隊以試辦計畫及都市計畫雙頭並進的策略，攜手地主及在地廠家，成功完成五股垃圾山169公頃整治並輔導179家既有廠家合法納管、留出高達61公頃的大片綠地供民眾休憩。

黃國峰認為，林佳龍卻只看見最表層的綠美化，並選擇為曾經違規、未來也想繼續違規使用的業者發聲「要讓每個人都有路走、不要讓大家被罰」。市府團隊跨22個局處通力合作，輔導業者及地主「合法使用」，但確實一直有人希望「政府不要管那麼多」，城鄉發展局本於都市計畫把關使用分區的職責，實在看不下去，放任違規已經不是邏輯死亡的問題，根本直接棄守法律與道德底線，實難想像，以這樣的心態談論城市規劃、跨域治理將會製造多少問題。

黃國峰進一步說明，五股夏綠地都市計畫2019年11月進行公告徵求意見、2020年10月公開展覽，並在今年8月市都委會審議通過，預計年底送進內政部審議，未來依規定將採區段徵收方式進行整體開發，何來都市計畫都還沒有做的指控？

黃國峰奉勸林佳龍參選人好好做功課，先搞清楚五股垃圾山的問題始末、再看清楚翻轉五股夏綠地對在地的意義，不要胡亂發言、張冠李戴，還講出「五股垃圾山打算蓋社宅」的荒謬言論。

林佳龍競選辦公室發言人何博文反批，數百萬噸營建廢棄物，流入地下棧仔場，每年最保守估計有126萬噸裝潢廢棄物新北市政府無法掌握，長年漠視新北垃圾清運問題，政務官不談事實，只會情緒發言，媒體報導有事實根據，竟然用「造謠」來回應，侯市長真的有在「侯侯」做代誌？

何博文表示，侯市府領導階層的無能，導致基層人員的負擔及壓力，若是只會表面上拿聯合國的永續標準來自欺欺人，不願用心處理新北爆量垃圾問題，也不願整體思考新北的都市計畫，以及新的環保科技，才是新北城鄉局長黃國峰口中的邏輯死亡。