綠色和平組織(Greenpeace)指出，大部分生產活動都還集中在日本的當地3大汽車公司，在未來氣候變遷中，所受到的危機將是同業中最大的。

這個國際知名的環保團體表示，在分析過穆迪的ESG解決方案(Moody's ESG Solutions)實體風險數據後，對豐田汽車、本田汽車以及日產汽車來說，基於各車廠所選擇的廠址不同，未來幾年將面臨像是颱風、水災、高溫以及缺水等，幾項重大天候挑戰。

當講到ESG(環境、社會以及治理)議題時，鎖定的通常是製造業者對天候或社會的影響。然而，綠色和平組織指出，當天氣變化使得天災的影響更常發生以及更加激烈時，汽車製造業者將面臨營運設施受損與停工，還有供應鏈斷鏈的高度實體風險。

在一定的範圍內，這也反映了車商地理位置不同，天候風險也不同的現實面。在亞洲地區建有工廠的這些日本車商，在容易遭到颱風侵襲的日本列島內各地設廠。日語中的颱風一詞，也代表是大風的意思。

由於製造設施都集中在北半球，因此像德國福斯汽車，以及總部在荷蘭的Stellantis汽車集團等，與日本同業不同的是，面對氣候影響來說，承受的風險程度相對較小。

另外，綠色和平組織也把豐田列入，不甘願揭露其製造設施相關的氣候風險有多大。同時，建議豐田應該要做更多來減少產品碳足跡。根據綠色和平組織分析，豐田的新車生產工廠中，超過9成以上都暴露在上列至少一項的天災高風險中。

2022上半年，有近3成汽車製造都是在日本完成的豐田，對這項研究較不持正面態度，但表示在打造一條對天災有韌性的供應鏈，就是即便遇到災害時，也能迅速恢復生產能力。同時，豐田有提供排氣量，並也採取行動確保供應用水。

豐田的新聞稿也說，無法確定何時何地會發生何種災害，重要的是系統以及人力資源的建立，透過盡早修復以及它項措施，將損傷降到最低。日產表示，由於對氣候變遷風險有長期評估，且有在打造供應鏈時考慮到此點，將繼續與股東交流對話，積極加強相關行動。但本田婉拒評論，僅表示近日會正式回應。