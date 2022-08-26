適當的壓力可以驅使自己前進，但一直糾結過往的錯處反而容易擊垮自己，運勢網站《摘星工廠》點名3大星座容易沉溺過去，為昨日後悔，加上對於未來的諸多恐慌和不安，整天思來想去、提心吊膽，活得身心俱疲。

▍雙魚座

雙魚座的人控制不住自己的思緒，容易想東想西，動不動就為了過去的遺憾而傷感，並且對於現在的自己有著諸多不滿，甚至對於未來有許多莫名的擔憂，即便旁人告訴他們不必庸人自擾，但雙魚座不僅不聽勸，甚至會執拗的沉浸在自己編織的負面情緒中無可自拔。

▍巨蟹座

巨蟹座的人敏感多慮，很容易胡思亂想，並且有許多小劇場不斷上演，這是因為他們極度缺乏安全感，總是對於過去的遺憾感到後悔，面對至今未完成的事情感到焦慮，又擔心負面發展會影響到自己未來的前程，停不下來的擔憂致使巨蟹座明明已經身心俱疲卻又無從跳脫出來，日子過得疲憊不堪。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，一生都在追尋理想的狀態，面對昨日未能完成的事項感到懊悔，接著又為遲遲無法進步，甚至是達不到完美狀態的自己深感焦慮，加上未來有許多不確定性是處女座無從掌握的，一連串過度的自我審視，讓處女座身心俱疲，並且陷入惡性循環。