台南市政府警察局第二分局警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，其中曹員更因執行交通稽查勤務沒有配槍，被質疑與歹徒對峙時落居下風遇害。警察局長方仰寧26日表示，未來只要主管同意，員警就可以配槍，也將加強員警接敵應變的訓練。

方仰寧說，已通令各警分局，警察勤務是動態的，執勤中遇贓車要追，只要同仁的勤務需要領槍都予尊重，也律令交通稽查兼守望勤務、防搶勤務時要帶槍，且是強制帶槍；至少槍配在身上，執勤會更有保障，不僅在制度上支持同仁，他也勉勵同仁，多了警槍雖多了責任與負擔，但「流汗總比流血好」。

今天方仰寧在市議會備詢時，議員吳禹寰認為，中央針對員警用槍時機，將加速推動《警械使用條例》修法，台南市警察局也應有即時應對措施，避免類似憾事再發生。方仰寧答詢說，已要求訓練科全面加強員警接敵應變訓練，將針對與歹徒肉搏時，如何保持安全距離，維護自己執勤安全的部分，全面強化教育訓練。

方仰寧還指出，警察過去有很多勤務都沒有配槍，但因執勤是動態的，因此也檢討放寬執勤配槍，原則上只要主管同意就可以配槍。此外，現在巡邏警車上也都會放置警用盾牌或長眉棍等長型警棍，如此在面對持刀歹徒時，至少有抵抗的武器，對峙上才有優勢。