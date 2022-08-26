27歲曾出演電影「我的少女時代」的女演員瑭霏，昨（24日）駕車前往艾成追思音樂會，行經捷運劍潭站停車拿東西時，竟遭1名卓姓毒蟲衝入車內，勒住她的脖子搶走皮包，所幸2名見義勇為的大學生聽到呼救，奮力追捕搶匪，士林警方也隨後趕到，將卓嫌扭送警局，檢方複訊後，依強盜罪嫌向法院聲押，士林地院裁定５萬元交保，並命定期到派出所報到。

警方指出，被害女子24日下午1時許，將車臨停在中山北路劍潭站1號出口旁，她先打開後車廂拿東西，接著又進入車子後座整理，此時突然有1名男子打開右後方車門，進入勒住被害人脖子，接著強搶她的皮包後逃逸。

被害人嚇得大聲呼救，2名大學生聽到後立刻追趕犯嫌，警方獲報後也及時抵達，最後合力將卓姓毒蟲當場逮捕。

警方指出，卓嫌因毒品案遭桃園地檢署通緝，24日搭車北上後又轉坐捷運，因缺錢花用，步出劍潭站時發現被害人，心生歹念強搶皮包，警訊後已除將卓解送歸案，另依強盜罪將他移送法辦。

被害人瑭霏是1名新生代女演員，2008年參加鳳凰藝能「微星計畫」進入演藝圈，曾參與電影「我的少女時代」、電視劇「多情城市」、「鏡子森林」等演出。

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