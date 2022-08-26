周五公布的一項調查顯示，由於德國家庭必須為能源帳單的支付做好準備，讓消費者信心下滑，並且連續三個月都創下歷史新低紀錄。

GfK消費者信心指數預測未來一個月實際私人消費的發展。

GfK研究所在本月針對2000名德國民眾進行調查，詢問他們對下個月的消費信心，結果顯示，九月GfK消費者信心指數跌到-36.5，連三個月持續下探新低紀錄。該表現也劣於路透預期的-31.8。

GfK消費者專家Rolf Buerkl說，由於擔心未來能源帳單再攀高，迫使許多家庭開始做預防措施，存錢預備未來的帳單支付。此進一步壓低了其它的消費支出。

GfK還警告，如果沒有足夠的天然氣為房屋供暖，情況可能變更糟，帳單還會再升高。

德國政府本月宣布加徵天然氣稅，以協助Uniper公司對俄羅斯支付更高費用；預計從10月1日至2024年3月開徵，平均每個德國家庭每年要多支付約500歐元的稅款。且該稅款的費率每三個月檢討一次，將視市場狀況而定，例如俄國的Gazprom如果進一步削減北溪一號的供應，徵稅可能更高。