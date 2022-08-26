國民黨黨主席朱立倫先前突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引起早表態的立委呂玉玲、議長邱奕勝不滿，經過一番協商，終於整合成功，26日公布首波競選總部及桃園市南北13區主要幹部人選，競總主委由呂玉玲出任，邱奕勝擔任後援會總會長，南、北區主委分別為立委魯明哲、萬美玲。

桃園市黨部表示，國民黨中央徵召前行政院長張善政參選桃園市長，經徵詢協調後，首波競選總部主要人員包括競總主委、後援會、南區、北區及全市13區主委等多人，皆已就定位開始運作，進行各項輔選事宜。

除了競總主委是呂玉玲外，還有後援會總會長邱奕勝、醫療後援會召集人立委張育美、婦女後援會召集人市議員呂淑真、青年後援會召集人桃園市青工會總會長陳韋曄。

桃園市北區競選總部主任委員為立委萬美玲、南區競選總部主任委員立委魯明哲，13區競總主任委員分別為，桃園區由市議員、前縣轄桃園市長蘇家明擔任；八德區為前八德市長張春松；大溪區是前大溪鎮長曾榮鑑；復興區為前桃園縣救國團總幹事李永福。

龜山區是前縣議員李麗珠；蘆竹區為市議員、前蘆竹市長褚春來；大園區是退休校長陳根深；中壢區為前縣政府工策會總幹事姜松茂；平鎮區是市議員、前平鎮市長陳萬得；龍潭區為前龍潭鄉長葉發海夫人馮愛蓮；觀音區是前觀音鄉長黃茂實；新屋區為前新屋鄉長徐同治；楊梅區是立委、天成醫療集團董事長張育美。

桃園市黨部指出，今天出爐的只是首波競選總部、後援會、南北區及全市13區主委及召集人，後續還會有其他幹部陸續上任，組成堅強有力的輔選團隊，大家有信心打贏此次市長、市議員選戰。