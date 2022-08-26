湖人終於啟動交易，但並非換來大咖巨星，而是以「瘋狗式」防守著名的貝弗利(Patrick Beverley)，他們為此送走荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、史丹利強生(Stanley Johnson)。而貝弗利確定重返洛城後(此前待過快艇)，辣妹女友瑪丹娜(Mandana Bolourchi)樂不可支，在個人IG發文慶祝，身為社交名媛的她看來非常熱當這座城市。

湖人用2員向爵士換來貝弗利，讓外界議論紛紛，因為陣中的控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)和他可是超級死對頭，也有部分媒體猜測，湖人此舉或許是為了再次送走後者。不過貝弗利的妖豔女友瑪丹娜可懶得理這些，今天他在IG發出和貝弗利合照，配文寫道「恭喜回到洛杉磯」並標記男友，隨後貝弗利也開心回應。

瑪丹娜IG擁有51萬粉絲，是位社交名媛，前凸後翹火辣身材超級吸睛，但可不是「花瓶」，她擁有室內設計碩士學位，社群也介紹自己是「企業家」。而以她的身份會熱愛洛杉磯或許不令人意外，過去她就曾發出在湖人主場亮相的辣照，今天發文也引來保羅喬治(Paul George)、祖巴茲(Ivica Zubac)老婆點讚，看來在這交到不少朋友。