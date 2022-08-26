民進黨新竹市長參選人沈慧虹26日出席東寧宮地藏王菩薩聖誕，針對大陸將福建沿海實施軍演，沈慧虹表示，面對威脅會堅定和民主自由站一起，她也問林耕仁是否要譴責破壞區域和平的行動？而高虹安是否還認同柯文哲所說兩岸一家親？盼對手表明立場與態度。

沈慧虹26日在市議員劉康彥、鄭美娟，以及議員參選人劉彥伶陪同下至東寧宮參拜，與主委吳榮聲、前主委莊燦耀一同向地藏王菩薩祈求風調雨順，眾人齊唱生日快樂、切蛋糕，祝賀聖誕千秋，吳榮聲主委也向信眾推薦沈慧虹，希望大家支持，讓她順利當選，繼續為新竹服務。

針對大陸將於福建沿海軍演，距離新竹僅140公里，沈慧虹表示，大陸需要新竹的晶片和技術，卻又強化恫嚇，既荒謬又矛盾，她表示，自由與民主是不能放棄的價值，新竹人與竹科產業穩定，不該受到這樣的威脅。

沈慧虹也說，昨晚美國議員團來台訪問，蔡英文總統不懼對岸威脅，正在努力爭取國際社會的支持與認同，然而國民黨副主席卻正在大陸訪問，沈慧虹向林耕仁議員提問「是否要譴責大陸破壞區域和平的行動？」，並質問高虹安委員「還認同柯文哲主席說的，台灣要左右逢源、兩岸一家親嗎？」